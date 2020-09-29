شاهد.. أحمد موسى يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال على يد بهجت صابر

كشف الإعلامي المصري، أحمد موسى، عن تعرضه لمحاولة اغتيال على يد مواطن مصري يدعى بهجت صابر، أثناء زيارته في نيويورك، مما دعاه بـ "الإرهابي".

وأضاف موسى، خلال حلقة، يوم أمس الأحد، من برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، أن أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب "الإرهابي" صابر على قفاه أثناء مهاجمة مصر على الهواء.

وردد موسى: "تسلم ايدك على أحلى قفا، لأن بهجت صابر غير متربي ولا يعرف حاجة عن الوطنية والشرف". حسبما أورد موقع "المصري اليوم".

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وقدم موسى التحية إلى المواطن الشريف الذي ضرب هذا الإرهابي "القفا المحترم"؛ مرددا: "روح يا بهجت اكشف على قفاك وعلى السمع والبصر".