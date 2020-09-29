تراند اليوم : خفايا رمضان.. ماذا أعد في الـ"سحور ملكي" الخاص بالملك سلمان في أولى ليالي رمضان

خفايا رمضان.. ماذا أعد في الـ"سحور ملكي" الخاص بالملك سلمان في أولى ليالي رمضان

الرياض- الخليج 365

أقام الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، فجر الخميس، مأدبة سحور في أولى ليالي رمضان، جمع فيها عشرات الأمراء الذين يمثلون عدة أجيال من الأسرة الحاكمة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صورا للحضور في قصر الحكم بجدة، ظهر فيها الملك سلمان مصافحا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة.

Advertisements

اقرأ أيضاً

وأوضحت الوكالة أن الملك يتواجد في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين.

وأشارت إلى أن ملوك السعودية قد اعتادوا على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى مثل عيدي الفطر والأضحى.