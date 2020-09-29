تراند اليوم : 6 علامات تدل على وجود خلل بالكلى

تؤدى الكلى وظيفة مهمة للحفاظ على صحة الجسم، حيث تعمل على تصفية ما يقرب من 120 إلى 150 لتر من الدم يومياً، ولذلك تعد الكلى هى مصفاة الجسم الطبيعية ضد السموم.

وتعمل الكلى وفقا لما ذكره موقع "healthythings" فى الحفاظ على استقرار الدم، ومنع تراكم النفايات فى الجسم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتنظيم ضغط الدم، وتقوية العظام.

ومع ذلك فإنه غالباً ما يصيب الضرر الكلى ويسبب مضاعفات كبيرة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا الآتى:

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1- تورم الجسم خاصة فى مناطق الساق والكاحل واليد والوجه والقدمين، ويحدث ذلك حال اختراق وظيفة الكلى.

2- حالة إعياء بالجسم نتيجة حاجة الجسم لخلايا الدم الحمراء التى تنتجه الكلى، فحال انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، فإن الشخص غالباً ما يعانى من تلف فى العضلات، وفقر دم حاد، وإرهاق، وتلف فى الدماغ.

3- الطفح الجلدى.. الفشل الكلوى يظهر فى الغالب بسبب تراكم النفايات فى الجسم، ويمكن أن يسبب طفحا جلديا وحكة.

4- آلام الظهر واحدة من أكثر الأعراض التى توضح إصابة الكلى بالتلف، والتى يمكن أن تكون بسبب عدوى فى الكلى أو حصوات الكلى.

5- الشعور بوجود طعم معدنى فى الفم بسبب تراكم النفايات فى الدم.

6- تغير معدلات التبول وانخفاضها مع تغير لون البول إلى اللون الشاحب.