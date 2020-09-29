تراند اليوم : طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

كحك العيد الناعم زي المحلات، أيام ويهل علينا عيد الفطر المبارك ومن أشهر الحلويات التى يتم تقديمها هو الكحك، الصنف المميز الذي يعشقه الكبار والصغار، والذي أصبحت أغلب الأسر تفضل شراء الكعك الجاهز خوفًا من عدم ضبط المقادير، لذلك يقدمكم موقع "أهل مصر" طريقة عمل كعك العيد الناعم مثل المحلات خطوة بخطوة والذي يمكن إعداده بالمنزل بأقل التكاليف والمقادير والخطوات بدقة.

طريقة عمل كعك العيد الناعم زي المحلات

أسهل وأضمن طريقة لعمل كعك العيد هى من خلال ضبط المقادير وهي كالآتي ...

المقادير:

8 أكواب من الدقيق أبيض نوع جيد.

2.5 كوب سمن أو زبدة بلدي.

ملعقة صغيرة خميرة فورية أو قطعة خميرة في حجم عين الجمل.

رشة صغيرة ملح.

2 ملعقة سمسم كبيرة من النوع الجيد.

ملعقة كبيرة رائحة كحك .

كوب لبن دافيء أو ماء.

الحشو سواء مكسرات أو سوداني أو عجوة .

كوب سكر بودر ناعم للتزيين.

ملعقة سكر.

طريقة عمل كحك العيد الناعم بالمنزل.

وحتى تتمكني من عمل كحك العيد الناعم مثل المحلات يجب عليك إتباع الآتي ..

ضعي الدقيق والسمسم فى إناء عميق، وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي رائحة الكحك ورشة الملح.

يتم تسخين السمن على النار (نقدحها) ثم يتم إضافته إلي الدقيق المخلوط بالسمسم ورائحة الكعك ورشة الملح.

يتم فرك الخليط براحة اليد وهو ما يعرف بكلمة (بس الكعك )وتعتبر تلك أهم خطوة من خطوات عمل الكعك ولها الفضل في نعومته مثل كعك المحلات ونظل نفركه براحة اليد بهدوء حتي تتكون عجينة متماسكة (لمدة عشر دقائق).

ثم يجب إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة معلقة السكر والتقليب جيدًا.

أضيفي باقي اللبن ومعه الخميرة إلي العجينة وقومي بعجن الخليط جيدا لتحصلي علي عجينة لينه سهلة التشكيل علي هيئة قطعة واحدة لا تلتصق باليد أو بالوعاء.

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قطعي العجينة إلي قطع صغيرة وشكليها حسب طريقتك المفضلة باستخدام قطاعة الكحك أو المناقش أو حتى تشكيل الوجه بالوخز بأسنان شوكة الطعام بحسب المتاح في المنزل بحيث تكون القطعة صغيرة وذات ارتفاع متوسط لأن الحجم سيزيد مع اختمار العجين.

يمكن تشكيل القطعة الصغيرة علي شكل كرة ووضع قطعة عين جمل أو بندق أو لوز أو عجمية أو عجوة بداخلها بحسب الرغبة ويقفل علي الحشو جيدا ويتم تشكيل القطعة كما سبق في الخطوة السابقة.

اضبطي الفرن علي درجة 200 درجة أو علي نار متوسطة في الأفران التي لا تحتوي علي درجات ضبط الحرارة.

يتم رص الكعك في قالب ذو إطار منخفض ووضعه في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلي 30 دقيقة حتى تحصلي على اللون الذهبي المميز.

بعد إخراج الكعك من الفرن يترك ليبرد ويتم تزيينه برش سكر بودر علي الوجه ويوضع في طبق التقديم.