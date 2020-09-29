تراند اليوم : بعد رفع الأسعار.. هذه الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء

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بعد إعلان د.محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن الزيادة الرسمية لأسعار شرائح الكهرباء، تعرف على أبرز الأجهزة المنزلية الكهربائية الأكثر استهلاكًا، وفقًا لإحصائية رسمية لجهاز مرفق الكهرباء وهى:
- دفاية الزيت: 2000 وات ما يعادل 2 كيلو.
- التكييف: 1500 وات يعادل كيلو ونصف.
- الشواية الكهربائية: 2000، 1500 وات، ما يعادل كيلو ونصف وحتى 2 كيلو.
- الفرن الكهربائي: 2500، 1500، 1200 وات، بين كيلو ونصف و2 وكيلو وربع وات.
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- المكواة: 1000 وات ما يعادل كيلو.
- سخان الشاي: 1000 وات ما يعادل كيلو.
- السشوار: 500، 700، 1000 وات، ما يعادل نصف وحتى كيلو.
- المكنسة الكهربائية: 750 وات يقارب الكيلو.
- سخان القهوة: 500 وات نصف كيلو.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، قد أعلن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد، التي ستُطبَّق بدءًا من يوليو المقبل وهى كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا)