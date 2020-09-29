تراند اليوم : رسائل عيد الفطر للحبيب

رسائل عيد الفطر للحبيب ،ما أجملها من عبارات تُقال في مثل هذا اليوم المبارك، الذي تتصافي فيه القلوب وتتسامح، في هذا اليوم تُرسم الإبتسامة على وجوه الأرحام والأطفال الصغار، الذين يعيشون يوم العيد، ويحلمون بأن تكون أيامهم جميعها عيد، هنا نُهديكم أروع الكلمات عن عيد الفطر السعيد .

انسوا السيئة وأرموا رداء الكبر

وارسموا ابتسامة الحب

عيدكم مبارك

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وللعيد صوم آخر

عن الاحقاد والضغائن .

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كل عام وانت بالف خير وسعادة والفة ولكل من احبك

وعائلتك الجميلة اعادة الله عليك بالمحبة والوئام

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رمضان رحل والعيد دخل..فمن نعزي ومن نهنيء

تقبل الله منا ومنكم

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وعيدكم مبارك

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أكيد سبقني كتير

وقالوا كل عام وانت بخير

بس يارب تكون مني

” طعمها غير ”

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ربنا يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

اغنية ليلة العيد :

رسائل تهنئة بحلول العيد :

رضي الله عنك وأرضاك

وهداك وأغناك وعافاك وشفاك

ووفقك لخير الدعاء

وأجاب لك الرجاء

وأحبك بلا ابتلاء

وجعلك ساعياً للخير

مؤثراً في الغيْر

وكل عام وانت بخيْر

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أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

وعيد مبارك علينا وعليكم

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زهرة وورد وريحان

قطفته من حديقة الرحمن

لأعز انسان

بمناسبة العيد اللي جاي

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عيد الفطر فرحة ما تكمل إلا بوجودك ..

والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير

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أيها الحبيب… ياتي العيد ويمضي

وانا تائهه في احزاني اندب حظي ويندبني الزماان

فمالي سوى الكلمات انثرها

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لبست في العيد اثوابي لون الورد ولون الود

لبست في العيد قلائدي، من الياقوت والزمرد

لبست في العيد أقراطي نجوم في السماء تلمع

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حب والحب أفراحنا

قلوب تعيشكم ذكرى ولقاء وأشواق

كل عام وانت الحب لكل الناس

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مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد ..

أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد

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ارق تحية و أحلى كلام

واجمل تهاني بالعيد

واطيب اماني وازكى سلام

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ويأتي العيد ويأتي المساء، يزف المطر على خدي

يقول المساء لعل الحسناء تذود عن العشق، وتبعد عن درب الحب

وتنسى حبيبها وماكان، يا أيها المساء ما بال قلبي ضعيف

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لكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ..

ودي أقولك كل عام وإنت بخير

وإنت قريب وأخذك بالاحضان

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تعال حبيبي واهمس لي بالشوق وجدد ذكريات خبت

ألا أيها العيد البغيض ألا انجلي

أيأتي العيد وأنا اثكل همي ووحدتي للحبيب

أيأتي العيد وأنا اثكل همي ووحشتي بدون حبيبي

يا حبيبي

يا حبيبي

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أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي

وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك

وتقولك كل عام وإنت بخير

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يأتي العيد ويمضي … ويسكب من نهر العطاء بهجة الشعوب

يمنحه الوعد … وأنا يمنحني الألم

ألا أيها الحبيب البعيد ، أين أنت من قلبي…

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