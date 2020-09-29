تراند اليوم : ننشر التشكيل الوزاري الجديد كاملا طباعة

أدى أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضمت الحكومة الجديدة كل من الفريق محمد أحمد زكي، وزيرًا للدفاع، واللواء محمود توفيق، وزيرًا للداخلية، والدكتور محمد شاكر، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزيرًا للأوقاف، والدكتورة غادة والي، وزيرة للتضامن الاجتماعي، وسامح شكري، وزيرًا للخارجية، واللواء محمد العصار، وزيرًا للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزيرًا للبترول، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومحمد حسام عبد الرحيم، وزيرًا للعدل، والدكتور محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية والري، وخالد العناني، وزيرًا للآثار، وعلي المصيلحي، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزيرًا لشؤون مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزيرًا للتعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام عرفات، وزيرًا للنقل، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للسياحة، ومحمد أحمد معيط، وزيرًا للمالية، والفريق يونس المصري، وزيرًا للطيران المدني، ومحمود شعراوي، وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة للصحة، والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة للبيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزيرًا للزراعة، والمهندس عمرو طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس عمرو عادل بيومي، وزيرًا للتجارة والصناعة، هشام توفيق، وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

وضمت الحكومة أيضًا عدد من نواب الوزراء، وهم أسامة عسران، نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كاجوك، نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى محرز، نائبًا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عمرو أمين، نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والمهندسة راندا علي صالح، نائبًا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والمهندس خالد لطفي العطار، نائبًا لوزير الاتصالات للتحول الرقمي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتور محمد مجاهد، نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، المهندس خالد محمود عباس، نائبًا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، نيفين القباج، نائبًا لوزير التضامن للحماية الاجتماعية، المهندسة غادة أبو زيد، نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، الدكتور أحمد جاد، نائبًا لوزير التخطيط لشؤون التخطيط، الدكتور ياسر رفعت، نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمد عمر، نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.