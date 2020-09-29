تراند اليوم : هكذا نصنع النجاح إذا نظرنا للغرب ؟

الكثير من الناس يبحثون عن الأفضل ، لكن كيف تختار الافضل لحياتك ، يتوجب عليك النظر بنظرة المستقبل ، كالذين يعيشون في أوروبا ، فهم يشغلون حياتهم اليومية بأداء أعمالهم وفقاً لنظام حياة يتضمن مواعيد كافة الاعمال والوظائف اليومية بشكل منظم.

في الصباح يستيقظ الغربيون ويتناولون الافطار ، ثم ينتقلون لأعمالهم ، فيقسمونها لأوقات محددة ، فبعد الانتهاء من العمل ، يبدأون بالتفكير كيف يقضون باقي يومهم مع أصدقائهم وزوجاتهم.

كل ما يجب علينا عمله هو أن ننظم أيامنا فلوقت من ذهب ، والذهب غالي الثمن في هذه الايام.