تراند اليوم : تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني

متابعات/ الخليج 365/

تنقل العديد من القنوات التركية والعربية مسلسل قيامة عثمان بجزئه الثاني، ومن أبرزها قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية.

ويبدء المسلسل التركي قيامة عثمان بعرض أولى حلقات الموسم الثاني في 30 من الشهر الجاري وفق ما أكده منتج المسلسل .

أولاً/ قناة atv التركية تبدأ البث في الساعة الثامنة مساءاً

التردد: 10796.

الاستقطاب: 25700.

الجودة: sd.

التشفير: مجاني.

معامل التصحيح: 5/6.

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تردد قناة atv التركية الجديد 2020 على تركسات.

التردد: 11628.

الاستقطاب: 25700.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

التشفير :مجاني.

موعد العرض/ الساعة 8 مساءاً بتوقيت مصر وتركيا.

ثانياً/ قناة الفجر الجزائرية/

تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚

فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.

مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:

الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .23:00 بتوقيت السعودية

الساعة .22:00 بتوقيت مصر

الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين

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الساعة .22:00 بتوقيت الأردن

الساعة .22:00 بتوقيت سوريا

الساعة .22:00 بتوقيت لبنان

أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:

الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .16:00 بتوقيت السعودية

الساعة .15:00 بتوقيت مصر

الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .15:00 بتوقيت الأردن

الساعة .15:00 بتوقيت سوريا