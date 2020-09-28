شكرا لبحثكم عن خبر بعد خيانة زوجها الكويتي لها …ملكة كابلي وردة فعل غير متوقعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت خبيرة التجميل ملكة كابلي بنشر مقطع اغنية من ضمن اغانيها على حسابها على تطبيق سناب شات ومن خلال ذلك الفيديو اعتقد الكثير أنها تعرضت للخيانة من زوجها وذلك عندما تضمن مقطع الفيديو وقالت الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب ومن ثم تصدرت موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الأكثر بحث.

كما نشر زوجها رجل الأعمال الكويتي أحمد سالم على حسابه على تطبيق سناب شات صورة جديدة وكأنه يسافر وعلق على تلك الصورة وقال اللي ما بعدك راس مالك لا تعده رفيج فيما نشرت ملكة كابلي مقطع فيديو جديد.

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حيث قالت ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك وقد أثارت تلك المقاطع الكثير من التعليقات وحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا بشأن ما تعرضت له من زوجها.

وأكدت خبيرة التجميل ملكة كابلي من خلال كلامها وقالت إنه قد خانها مع بعض النساء وعلق متابع على هذا الأمر وقال ملكه_كابلي والله يا أحمد لو طلعت خاين ملكة ياويلك ابك أحد عنده هالزين كله ويخونه او يزعله؟ هذي لو عندي اكلها اكل سناعه وجمال وكشخه كامله والكامل الله ماشاء الله.