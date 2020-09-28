تراند اليوم : سعر فستان هيفا وهبي الشفاف – صورة

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نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر اللون ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ.
هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسل (أسود فاتح) حين رقصت بمشهد مع الممثل السوري معتصم_النهار قبل أن تكتشف خيانته لها.
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الفستان نال اعجاب الكثير من جمهورها، ويبلغ سعره حوالي ٤٩٧$ أميركي أي ما يعادل ٤ مليون ليرة لبنانية بعد انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
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ارتدت فستانها من مجموعة Paula Knorr
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إيمانويل ماكرون سيعقد غدا الأحد، مؤتمرًا صحافيًا حول لبنان.
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