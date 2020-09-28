الرسم بالمياه شيء غريب.. فيديو لفنان يرسم لوحته العملاقة .. شاهد

استثمر فنان ومصور فوتوغرافي أميركي فترة الإغلاق و الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لإنجاز لوحة ضخمة بأسلوب فريد من نوعه.

وأوضح الفنان رون بوركيت، الذي نشر عمله على صفحته في “إنستغرام” أن فكرة رسم لوحة على ممر مرآب سيارته قد راودته خلال فترة الحجر الصحي،. وفق موقع قناة "الحرة"

وقال بوركيت الذي يقطن في مدينة تروسفيل بولاية ألاباما أنه قرر القيام برسم لوحة أرضية ضخمة خلال فترة الإغلاق باستخدام مياه الخرطوم، وأن يوثق مراحل تلك العملية عبر طائرة درون صغيرة كانت تتابعه من السماء فوق منزله.

وتصور اللوحة الحياة البرية، حيث يظهر فيها أشجار باسقة وآيائل وذئاب بأسلوب مهيب، مما أثار إعجاب الكثير الذين شاهدوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويشدد بوركيت أن التصوير الفوتوغرافي بالأساس هو شغفه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن هذه المرة قرر أن يتحول إلى فنان تشكيلي بعمل ينال تقدير كل من يراه.