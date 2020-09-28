محكمة فرنسية تغرم رجلاً مسلمًا والسبب "شُرطية"

أصدرت محكمة بمنطقة بورج في فرنسا حكمًا قضائيًا بحق رجل مسلم بتهمة ارتكابه "سلوك تمييزي تجاه النساء والمساس بالكرامة" في حق مسؤولة الشرطة في شهر يناير الماضي برفضه مصافحتها باليد.

وحكمت المحكمة على الرجل المسلم يوم 22 سبتمبر الجاري بعقوبة دفع غرامة مالية تقدر بـ 750 يورو مع تعويض مالي على الضرر لمسؤولة الشرطة قيمته 1500 يورو أخرى.

وبرر المتهم رفضه مصافحة المسؤولة في الشرطة كاترين فيرييه نابع "من كون ديانته الإسلامية تمنعه، من القيام بذلك مع امرأة".

إلى ذلك، عقب مسؤول فرنسي محلي عن ارتياحه لهذه الإدانة، وقال إنها "تذكّر بالصبغة الأساسية التي يكتسيها احترام قيم العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة داخل الجمهورية". وفق موقع روسيا اليوم

يشار إلى أن الرجل المدان ذاته تصرف في 2018 بالطريقة ذاتها مع المسؤولة نفسها خلال حفل رسمي لجمعية عمالية تركية، وقامت حينها الجمعية بتقديم اعتذاراتها برسالة رسمية وقعها نائب رئيسها ووجهها إلى المسؤولة. لكن هذه الأخيرة، عند معاودة الكرة في يوم 7 يناير الماضي، من طرف الشخص ذاته، قررت رفع دعوى قضائية ضده انتهت إلى عقوبة تغريمه.