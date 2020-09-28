تراند اليوم : القصة كاملة .. فضيحة الفنانة الكويتية مرام البلوشي تتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اتهامها بتداول اسمها ضمن المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال.

ويذكر أن لم تدلى وسائل الإعلام الكويتية، أو النيابة العامة بأي تصريحات حول ذلك الاتهام، على الرغم من نشر النيابة قائمة المتهمين .

جدير بالذكر تبين أن وسم فضيحة مرام البلوشي مفبرك لأشخاص وهمية لأ أساس له من الصحة ، حيث تفاجي البعض بظهور أسم المغنية الكويتية ضمن قائمة الأشخاص الأكثر بحثاً علي جوجل اليوم ، بعد ما تم تداوله من أكاذيب مفبركة تفيد بوجود مقطع فيديو غير أخلاقي للمغنية الكويتية البالغة من العمر 41 عامًا. وفق ما أورد موقع "الريادة نيوز".

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مرام البلوشي من مواليد يوم 2 فبراير سنة 1979م ، هي مغنية وممثلة كويتية ، كانت بدايتها في عالم الأغنية سنة 1997م بألبوم تحت عنوان «ما أخونك»، وتوالت الأعمال الناجحة بعدها حتى إستطاعت توقيع عقد مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

وفي عام 2005م شهد مرحلة تغير في حياتها ، حيث قررت المغنية الإتجاه إلي الساحة الفنية التمثيلية إلى بعد مشاركة يتيمة بعمل مسرحي حمل اسم «بيبي» عرض بالبحرين عام 2000م . فسخت عقدها مع روتانا في عام 2009م.

تحمل الجنسية الكويتية متزوجة من حسين صالح لديها أبناء هم جنان، جمانة، علي ، تبلغ من العمر 41 عامًا في 2020.