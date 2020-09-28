شاهد.. "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزينب يتخذان قرارا بشأن طفلتهما بعد الإفراج عنهما

أعلن اليوتيوبرز المصري أحمد حسن وزوجته، عن قرار عدم ظهور طفلتهما "أيلين"، معهما في مقاطهما المصورة بعد الإفراج عنهما بكفالة مالية، في قضية اتهامهما باستغلالها في المقاطع المصورة التي ينشروها ويتبرحوا من ورائها.

وقال الزوجان في أول ظهور لهما بعد الإفراج عنهما بأنهما لن يُظهرا طفلتهما "أيلين" معهما في مقاطهما المصورة مجددا.

وقال أحمد حسن في رسالة مصورة مع زوجته لمتابعيهما: "ستشاهدون أحمد وزينب الفترة القادمة ناس تانية خالص، وسنحاول أن نسعدكم ونقدم حاجات ترفيهية تحبوها، ودعونا ن فتح صفحة جديدة، وستلاحظون تغييرا كبيرا الفترة القادمة في كل الفيديوهات التي سنحملها".

وأردف: "أيضا الفترة القادمة لن تشاهدوا معنا أيلين مرة أخرى أبدا، وأعتذر لهذا لكن الموضوع ليس بأيدينا، وذلك لكي لا يسأل أحد عن هذا مرة أخرى الفترة القادمة".

كما فاجأت زينب، زوجة أحمد حسن متابعيهما في الرسالة المصور بظهورها وهي مرتدية الحجاب، وأشارت إلى "أنها ظلت فترة طويلة تفكر في ارتدائه، وزاد الموضوع لديها بعد شهر رمضان، ثم اتخذت القرار لشعورها بعدم الراحة طوال الفترة الماضية، وكانت تخشى من الموت وهي بشعرها، مؤكدة أن عمر الإنسان ليس مضمونا". حسبما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

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وكان النائب العام المصري، قرر إخلاء سبيل أحمد وزينب، بعدما سددا ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه مصري.

وكلف النائب العام، المجلس القومي للطفولة والأمومة، باستمرار متابعة حالة ابنتي أحمد حسن وزوجته، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.