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تراند اليوم : هيفا وهبي بفستان مفتوح وشفاف – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر مفتوحًا وشفافًا.

هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسلها (أسود فاتح) التي عُرضت مساء الأحد.

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نالت الحلقة نسبة مشاهدة عالية جدًا واشادات كثيرة وتمنت الأغلبية أن يُكمل المسلسل بالتصاعد الدرامي دون أي ملل أو تكرار.

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(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

هيفا وهبي بفستان مفتوح
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