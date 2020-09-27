تراند اليوم : هيفا وهبي بفستان مفتوح وشفاف – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر مفتوحًا وشفافًا.

هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسلها (أسود فاتح) التي عُرضت مساء الأحد.

اقرأ: هيفا وهبي تتحدث عن أسود فاتح وموعد عرضه

Advertisements

نالت الحلقة نسبة مشاهدة عالية جدًا واشادات كثيرة وتمنت الأغلبية أن يُكمل المسلسل بالتصاعد الدرامي دون أي ملل أو تكرار.

اقرأ: إبنة هيفا وهبي تقلد صوتها؟ – فيديو

(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.