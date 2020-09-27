تراند اليوم : هيفا ماجيك تنفصل عن حبيبها اللبناني؟ – فيديو

منذ أشهر، أعلنت هيفا_ماجيك عن زواجها الرسمي من حبيبها اللبناني ربيع بحفل صغير ارتدت فيه فستان الزفاف وقالت إن زفافها الكبير سيكون قريبًا جدًا.

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وقبل حفل زفافهما، نشرت فيديو ظهرت فيه إلى جانب ربيع على التخت وسألت إن كان الحب بلا مال سيستمر، وأجابت بنفسها: “لا أكيد المصاري مهمة”

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اليوم، أعلنت عن انفصالها عن ربيع، وقالت: “كتير حلو بهالحياة إنو ننتقل من مرحلة لمرحلة ناخد قرارات بوعي فتنا على خطوة جديدة بالحياة صرلي 3 سنين مرتبطة وواجا وقت انو كون شوي حرة.. اجا وقت اخد حريتي والروح يالي كانت عندي قبل”

وتابعت: “الوحدة بس ترتبط بتهمل حالها لأن بيكون في خطيبها وحبيبها وزوجها.. أنا اشتقت لهيفا القديمة فينييالي بتضلها تضحك كتير وبترقص كتير وتتعرف على ناس كتير ويجيها هدايا كتير ما في مشاكل كل ما بلقصة انو بدي حرية لنفسي”