شاهد: أول جمل من نوعه في العالم

التقطت كاميرا لمصور صيني، مقطع فيديو لـ"جمل" أبيض اللون في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية في مقاطعة قانسو الصينية، ويعتبر الأول من نوعه في العالم.

وأظهر الفيديو، الذي التقط في الثالث من سبتمبر، جملا أبيض اللون برفقة 10 من الإبل، يشرب الماء في إحدى البرك بمحمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية.

ومن المستغرب في الفيديو ظهور جمل أبيض اللون، يعتقد أنه الأول الذي يتم رصده حول العالم، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

ونقلت "شينخوا" عن تشو يونغ شيانغ وهو أحد العاملين في المحمية الطبيعية قوله، إنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو، فإن الجمل الأبيض ذو السنامين ينتمي لذات فصيلة الإبل الموجودة في الموقع والتي عادة ما يكون لون وبرها بنيا. حسبما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

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وجدير بالذكر أن الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة.