شكرا لبحثكم عن خبر اكثر نساء العالم إثارة .. ياسمين صبري تكشف منطقة حساسة من جسدها والجمهور يعلق عليها .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول العديد من النشطاء على موقع انستغرام صوراً جديداً للفنانة المصرية ياسمين صبري، الامر الذي عرضها للانتقاد من قبل الجمهور.

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، من خلال صورة لها وهي تجلس على حافة أحد المسابح خلال زيارتها الأخيرة لليونان وهي مرتدية فستاناً قصيرا وضيقاً من خلاله تم تحديد شكل قوامها، بالاضافة الى ارتدائها قبعة بيضاء كبيرة.

وسرعان ما غضب الجمهور معلقين على تلك الصورة، ورأى البعض من المتابعين ان ياسمين صبري تبالغ في نشر صورها مع زوجها وصورة شخصية خاصة بها.

فيما شبهها آخرون بأنها نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان معبرين على جلوسها والتقاطها للصورة غير لائقين اطلاقاً.

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وفي المقابل طالب العديد من متابعيها حذف الصورة لانها تسئ إليها، ومن بين التعليقات: “كل ما نشهر فيهم ونعملهم قيمة أكثر بياخدوا فلوس اكثر وعايشين حياتهم على حسابنا”.

فيما علق متابع اخر: “يا ريت تمسح الصورة احتراماً ليها”.

وعلق اخر “وخلاص مفيش غير ياسمين واخبارها ناقص نقول لنا متى بتدخل الحمام”.

يشار إلى أن الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصورة والفيديوهات التي التقطت وسجلت خلال اجازة ياسمين صبري الى اليونان برفقة زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة.