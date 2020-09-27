تراند اليوم : البريفيه 2018 نتائج brevet .. وزارة التعليم اللبنانية lbci  نتائج الشهادة المتوسطة 2018 البريفيه لبنان وطرابلس وصيدا اوائل البري...

وزارة التعليم اللبنانية lbci نتائج الشهادة المتوسطة 2018 البريفيه لبنان وطرابلس وصيدا اوائل البريفيه 2018 brevet ، الان بامكانكم الاستعلام والاطلاع على كافة نتائج امتحانات البريفه، والتعرف على كشف درجات علامات الطلاب في امتحانات البريفيه في لبنان مباشرة وقبل الجميع بشكل حصري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية الجمعة 22 يونيو 2018 نتائج امتحانات البريفيه التاسع في لبنان، بشكل رسمي عبر موقع الوزارة عبر الانترنت.

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حيث أكدت الوزارة انها انتهت فعليا من تصحيح كافة اوراق اختبارات البريفيه لجميع طلاب المرحلة المتوسطة، حيث تم رصد الدرجات عبر الكنترول الخاص بالوزارة.

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وأوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحانات البريفيه أفضل من الاعوام السابقة، حيث ارتفعت نسبة النجاح لجميع الطلاب والطالبات مقارنة مع العام السابق.

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نتائج المتوسط 2018

حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج البريفيه من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي ، اضغط على الرابط وطالع نتيجتك فورا، او اتصل على الرقم الساخن 01772050 واستلم النتيجة فورا، لجميع المحافظات اللبنانية.