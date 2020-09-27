تراند اليوم : شاهد بالفيديو :: رقص داخل أحد المساجد توقف إمام المسجد وموظفين بمديرية الاوقاف

المسجد مكان للعبادة، والصلاة ، وذكر القرآن الكريم ، ولكن أن يكون مسجد مكان للرقص واللهو فهو مخالف للدين الاسلامي .

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص قاموا بطقوس رقص داخل مسجد في محافظة الدقهلية، ولقي مقطع الفيديو انتشارا واسعا، الأمر الذي جدلا كبيرا في البلاد خلال الساعات الماضية، وعلى إثر ذلك قررت وزارة الاوقاف في مصر وقف إمام مسجد وموظفين بمديرية الأوقاف في المحافظة .

قرار وزارة الأوقاف بوقف إمام المسجد الذي جرت فيه واقعة الرقص، وموظقين بمديرية الأوقاف بالدقهلية، جاء بعد تشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة، وعلقت الوزارة على الواقعة موضحة أن المشهد في الفيديو هو عبارة عن احتفال عدد من أبناء الطائفة الصوفية بالليلة الختامية لمولد يسمى “المسلمية”.

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وكانت وزارة الأوقاف قد أحالت ثلاثة من موظفيها، بينهم إمام المسجد، للتحقيق في الواقعة، لاتهامهم “بتسهيل تنفيذ الطريقة الصوفية وأغراضها، بشكل استفز مشاعر المسلمين في مصر.

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