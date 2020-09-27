تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والقنوات الناقلة

يبدء المسلسل التركي قيامة عثمان بعرض أولى حلقات الموسم الثاني في 30 من الشهر الجاري وفق ما أكده منتج المسلسل .

وتنقل العديد من القنوات مسلسل قيامة عثمان نستعرضها لكم/

أولاً/ قناة atv التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب: 25700.

الجودة: sd.

التشفير: مجاني.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة atv التركية الجديد 2020 على تركسات.

التردد: 11628.

الاستقطاب: 25700.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

التشفير :مجاني.

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موعد العرض/ الساعة 8 مساءاً بتوقيت مصر وتركيا.

ثانياً/ قناة الفجر الجزائرية/

تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚

فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.

مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:

الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .23:00 بتوقيت السعودية

الساعة .22:00 بتوقيت مصر

الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .22:00 بتوقيت الأردن

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الساعة .22:00 بتوقيت سوريا

الساعة .22:00 بتوقيت لبنان

أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:

الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .16:00 بتوقيت السعودية

الساعة .15:00 بتوقيت مصر

الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .15:00 بتوقيت الأردن

الساعة .15:00 بتوقيت سوريا