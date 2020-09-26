وفاة فنان مصري شهير اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، عن وفاة الفنان المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد في أحد مشافي الإسكندرية عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، :" توفي الفنان المنتصر بالله في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، حيث عانى منذ العام 2008 من أمراض مزمنة".

كما قال نقيب الممثلين أشرف زكي،: ”إن الفنان الراحل توفي خلال الساعات الماضية، ومن المقرر الإعلان عن موعد تشييع جثمانه وإقامة العزاء خلال ساعات“.

والفنان الراحل من مواليد فبراير 1950، وهو ممثل كوميدي مصري مسيحي، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 .

Advertisements

بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكان ظهوره الأول مع الفرقة بداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليقدم نفسه بقوة في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية.

وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة في مسار العمل الفني.

وشارك المنتصر في عشرات الأعمال الفنية بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها: ”أبناء ولكن“، و“أيام المنيرة“، و“أنا وأنت وبابا في المشمش“، وشارع المواردي، وأبناء ولكن، وأرابيسك… وسواها، ومن المسرحيات: ”شارع محمد علي“، وغيرها العشرات.

الجدير بالذكر أن اسمه الكامل المنتصر بالله رياض عبد السيد، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977.