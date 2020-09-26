فيلم مني فاروق كامل بجودة HD .. فيلم مني فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف

مشاهدة و تحميل فيلم مني فاروق الرومانسية و الدراما و الكوميديا المصري فيلم مني فاروق كامل بجودة 1080p.WEB-DL فيلم مني فاروق وشيماء الحاج للمخرج خالد يوسف والفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق فيديو كامل أونلاين بجودة عالية. تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً لفتاتين ترقصان بملابس فاضحة قبل خلعها، زاعمين أنهما الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج، من دون أن يتم التأكد من صحة الفيديو على رغم الشبه الكبير بين الفنانتين والراقصتين في المقطع المصور.

وظهرت الفتاتان ترقصان على وقع أنغام أغنية "عالعين موليتين"، في حين يُسمع صوت رجل مشجعاً لهما.

وذكرت تعليقات كثيرة أن الصوت يعود للمخرج المصري خالد يوسف.

وبعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج أثناء التحقيقات بأنهما من ظهرتا في الفيديو الفاضح، وكشفهما أن المخرج خالد يوسف هو بطل الفيديو الإباحي، أمرت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، كما تواصل النيابة سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.

بدوره فجر المحامي أسامة عبده زهران مفاجأة من النوع الثقيل حيث ذكر أنه في يوم 15 كانو الأول (ديسمبر) في عام 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويساومهن على ممارسة الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات ماجنة، وأنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصوراً، وفلاشة 16 جيغا تحتوي على 25 مقطعاً إباحياً جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

وأضاف زهران في تصريحات صحافية، أنه تلقى طرداً به فلاشة 16 جيغا و50 أسطوانة من فناة شابة كتبت رسالة فيها استغاثة من المخرج خالد يوسف الذي يستغل حاجتها للعمل في السينما في أن يدعوها إلى ممارسة الجنس معه كشرط وتحكي فيها عن استغلاله لمكتبه لممارسة الرذيلة مع الفنانات ووعدهن بأدوار في السينما، وكذلك أي بنت تعجبه يعرض عليها الحضور لمكتبه لعمل "بروفة" وتفاجأ بأنه يطلب منها ممارسة الجنس معها بعد أن يطلب منها أن ترقص أو تخلع ملابسها ويصورها بأشكال غير لائقة وبعد ذلك يجبرها على ممارسة الجنس والرذيلة معها، مستغلاً حاجتها للعمل أو الشهرة ومستغلاً تصويرها فيما قبل بأوضاع مخلة على أساس أنها بروفات عمل.

وتابع: "وبناء على هذه الرسالة المصحوبة بالفلاشة 16 جيجا بها 25 مقطع فيديو مصوراً و50 أسطوانة بها 235 مقطعاً مصوراً لـ200 فنانة وراقصة وأسماء شهيرة جداً، وتقدم ببلاغ رسمى للمستشار النائب العام، واتهم خالد يوسف فيه باستغلال الفنانات والفتيات وحاجاتهن للعمل وإجبارهن على ممارسة الجنس ومنها الجنس الجماعي لأكثر من فنانة في وقت واحد".

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وأوضح زهران أن هذا يمثل عدة جرائم وهي نشر الفسق والفجور وإفساد الحياة العامة والإساءة لسمعة مصر وممارسه الرذيلة، وتابع زهران أنه تم فحص الشكوى ومراجعة المقاطع المصورة والتأكد منها وإحالة الدعوى إلى المستشار المحامي العام الأول للجيزة.

وأضاف قائلاً إنه تم سؤاله مرة أخرى وتمسك بتوجيه الاتهام للمخرج خالد يوسف وليس للفتيات والفنانات فهن وقعن في فخ تم نصبه من ناحيته بدعوتهن لمكتبه والإيقاع بهن، وأشار إلى أنه عرض عليه وقتها 5 ملايين دولار، لتسليمه السيديهات التي تخص كبار الفنانات ولكنه رفض، واقتطع الفيديوهات التي تخص كبار الفنانات فقط.

وأكد زهران أن البلاغ ما زال مفتوحاً ولم يحفظ حتى الآن وكما يوجد طلب لرفع الحصانة مقدم لمجلس النواب.