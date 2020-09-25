تراند اليوم : هيفا وهبي تتحدث عن أسود فاتح وموعد عرضه

ضمن (عروض شاهد الأولى)، على (شاهد VIP)، تنطلق الدراما الاجتماعية (إسود فاتح). ابتداءً من 27 أيلول/سبتمبر، يومياً من الأحد إلى الخميس.

العمل من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، ابراهيم ربيع، حمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يرصد العمل حياة رانيا خطّاب (هيفا وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأساً على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والإنتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

“شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها مُظهرةً طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضاً في الظهر!” هكذا تصف هيفا باختصار طابع الغموض في العمل وأحداثه، وتضيف: “هذا أكثر ما لفتني في القصة، إضافةً إلى تنوّع العداوات بين الشخصيات، فضلاً عن واقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقاً لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضاً عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.. فنراها تبرّر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدةً عن الأعين، فيما تصبح تلك الفظائع والإقترافات خطرةً فقط عندما تكون عُرضةً للإنكشاف”. وحول دورها في المسلسل، تقول هيفا: “ألعب دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكراً، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها. ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف ستغيّر حياتها، سيّما عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاماً عليها المواجهة بدهاء”. تتوقف هيفا عند نقاط الالتقاء والخلاف بين شخصيتها الحقيقية وشخصية رانيا: “يجمعني مع رانيا العناد والهدوء والذكاء” وتكمل ممازحةً: “.. رغم أن دم هيفا أخفّ من دم رانيا”. بموازاة ذلك، تثني هيفا على التعاون مع المخرج كريم العدل، وتعتبره: “من أقرب المخرجين إلى قلبي على المستوى الشخصي، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسؤولية، وهو مخرج ذكي، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبدياً اهتماماً كبيراً براحة الممثل حتى وإن جاء ذلك على حساب مجهوده وطاقته وصحته كمخرج”. وتختم هيفا حديثها بالتشديد على أهمية عرض العمل على منصة “شاهد VIP”، مضيفةً: “المنصات الرقمية مهمة للغاية في هذا العصر، وكنت على دراية مسبقة بأننا سنتجه إلى إعطاء المنصات الرقمية موقعاً أكبر في يومياتنا، وأعتقد أن تلك المساحة ستتّسع أكثر مستقبلا”.

يُعرض (إسود فاتح)، على (شاهد VIP)، ضمن عروض شاهد الأولى، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس. وهو من بطولة هيفا وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، ابراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج سيدرز آرت برودكشن (Cedars art Production).