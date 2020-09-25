تراند اليوم : طريقة عمل البيتزا بصوص الشوي

الخليج 365 /

مقادير بيتزا بصوص الشوي

عجينة بيتزا تكفي صينية سبق وذكرت طريقة العشر دقايق والعجينة الذهبية وعجينة البيتزا بإحدى الطرق موجودة في وصفاتي

كوب فطر مقطع شرايح

فليفلة مقطعة شرائح طولية

زيتون اختياري ربع كوب مقطع

كوب جبنة موزاريلا من بوك

ملعقتين زبدة

ربع كوب حليب

ملعقة قشطة بوك

ملعقة اوريجانو مطحونة

ملعقة بودرة التومة

ملعقة كبيرة صوص الشوي الجاهزة

طريقة تحضير بيتزا بصوص الشوي

١. نفرد العجينة على الصينية ونضع الفطر والفليفلة والزيتون نوزعه.

٢. نضع على النار الحليب والاوريحانو والزبدة والتومة ونحرك ونضع قبل الغليان الموزاريلا والقشطة وتحرك دون توقف حتى تسيح الجبنة.

٣. نضع الخليط فوق العجينة والخضار برفق وتوزع ثم نضع معلقة صرص الشوي على الوجه. نوزعها فوقها ثم نضع الصينية في فرن محمى مسبقا حتى تنضج وتحمر وتقدم ساخنة.