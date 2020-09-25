تراند اليوم : طريقة عمل حلى أم علي بالبف باستري

الخليج 365 /

مقادير حلى ام علي بالبف باستري

500 غرام عجينة بف بايستري

لتحضير خليط المكسرات:

½ كوب لوز

½ كوب فستق حلبي

½ كوب بندق

½ كوب زبيب

لتحضير صوص حلى أم علي:

4 كوب حليب سائل

1 علبة قشطة بوك أي 170 غرام

1 علبة حليب مكثف محلى أي 395 غرام

¾ كوب سكر

1 مكعب زبدة لورباك

1 ملعقة كبيرة فانيلا

لتزيين حلى أم علي:

4 ملعقة كبيرة جوز الهند مبروش

طريقة تحضير حلى ام علي بالبف باستري

١. يحمى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

٢. لتحضير العجين، يرش دقيق على سطح العمل، تفرد العجينة بالشوبك لتصبح رقيقة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة بواسطة قطاعة البيتزا.

٣. توضع مربعات العجين في صينية مغلفة برذاذ الطبخ من لورباك، تدخل إلى الفرن وتترك حتى تتحمر من الجهتين.

٤. تخرج الصينية من الفرن وتترك العجينة لتبرد.

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٥. لتحضير الصوص، في قدر على نار هادئة، يسكب الحليب، القشطة، الحليب المكثف المحلى، الفانيليا، مكعب زبدة لورباك والسكر، يحركوا حتى تتجانس المكونات ويترك الخليط ليغلي. يرفع القدر عن النار ويوضع جانباً.

٦. في صينية زجاجية للفرن توزع طبقة من عجينة البف بايستري، توزع فوقها طبقة من خليط المكسرات، وتكرر الطبقات بالبف بايستري والمكسرات.

٧. أخيراً تسكب الصوص لتغمر الصينية ويوزع على سطحها باقي خليط المكسرات وجوز الهند المبروش.

٨. تدخل صينية حلى أم علي إلى فرن حامي وتخبز حتى يصبح لونها ذهبياً.