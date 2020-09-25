تراند اليوم : طريقة عمل حلى الشموع

الخليج 365 /

مقادير حلى الشموع

٤ كاسات حليب سائل

٤ ملاعق نشا

علبه حليب محلى

علبه قشطه

جبنه مثلثات ٥ قطع

بسكوت بطعم الشيكولا او اوريو

ملعقه كبيره زبده

كاسه حليب البسكوت

اغطيه قناني العصير او الماء

طريقة تحضير حلى الشموع

١. بطنجره على النار نضع الحليب والنشا ونحرك ثم نضيف الحليب المحلى مع التحريك المستمر لحتى يجمد الخليط منطفي النار ومنضيف علبه القشطه والجبنه المثلثات مع التحريك لحتى تذوب الجبنه.

٢. نصف البسكوت في صحن البايركس منعمل طبقتين بسكوت ومنبلهم بالحليب نسيب خليط التشيز فوق البسكوت ثم نضعها بالفريزر من ساعه لثلاث ساعات.

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٣. نخرجها من الفريزر ثم نضع اغطيه القناني على التشيز مع ترك مساحه بين قطعه والتانيه، نغطيها بالكاكاو او الكاكاو المحلى دون ترك فراغ.

٤. منشيل الاغطيه بتأني ونضع. بتلات الشاي وهيك حلى الشموع صار جاهز.

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