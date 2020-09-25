تراند اليوم : طريقة عمل بسكوت الزبدة

الخليج 365 /

مقادير بسكوت الزبده

٢ و٣/٤ كوب دقيق

١/٤ كوب نشا

رشة ملح

٢ بيض

١ كوب زبده لينه

م ص فانيلا سايله

١/٢ م ص بيكنك باودر

١و ١/٤ كوب سكر بودره

٢ م ك حليب بودره

طريقة تحضير بسكوت الزبده

١. نخفق الزبده اللينه مع السكر حتى يصير القوام كريمي.

٢. نضيف البيض ونخفق نضيف الفانيلا.

٣. ننخل الدقيق نضيف الدقيق ونشغل العجان ونخلط بمضرب التقليب.

٤. بعد ان تجهز العجينه نشكلها اما بماكنة البسكوت او بالقطاعه حسب الرغبه.

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٥. يرص البسكت في صينيه مبطنه بورق الزبده.

٦. نحمي الفرن وتدخل الصينيه وعلى درجة ١٨٠ لمدة ١٢ دقيقه او حسب الفرن بس يتحمر الحواف شوي نطفي الفرن ونتركه يبرد.

٧. يزين البسكوت حسب الرغبه ويقدم صحتين.