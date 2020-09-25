تراند اليوم : طريقة عمل كبسة الجمبري والكالماري

الخليج 365 /

مقادير كبسة الجمبري والكالماري

3 كوب ارز بسمتي

نصف كيلو جمبري متوسط الحجم

نصف كيلو كالماري

2 بصلة

فلفلة حمراء

فلفلة صفراء

2 جزر مبشور

ملح وفلفل

2 عود فرفة

3 فصوص حبهان

3 ورق لورا

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 طماطم مكعبات

3 ملاعق سمن او زيت

نصف ملعقة كاري

نصف ملعقة كركم

مرقة او شوربة سمك او ماء عادي

لوز للزينة

طريقة تحضير كبسة الجمبري والكالماري

١. لعمل الارز، ندبل بصل وثوم بالسمن او الزيت ومعه حبهان وعود القرفة وورق اللورا والجزر المبشور ومكعبات الطماطم ويقلب معا 5 دقائق ثم نضيف الارز المغسول والمصفي ويقلب معا ونضيف المرقة او الماء ونضبط الملح والفلفل والتوابل.

٢. لعمل خلطة الجمبري والكالماري، ينظف الجمبري ويزيل خيط الظهر منه ويحتفظ بالقشر لعمل شوربة منه.

٣. ينظف الكالماري ويقطع حلقات وينقع مع الجمبري 5 دقائق بالملح والخل ثم يشطف جيدا.

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٤. ندبل البصل والثوم بالزيت او السمن ثم نضيف الجمبري والكالماري يشوح قلبلا ثم نضيف حبة طماطم مكعبات والفلفل الالوان مقطع جوانح دقيقتين فقط حتي لايذبل الفلفل ولا ينشف الجمبري والكالماري ويضبط الملح والفلفل ويضاف من نفس التوابل المضافة علي الارز.

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٥. التقديم: نضع الارز في طبق التقديم وعليه خليط الجمبري والكالماري ويزين باللوز.