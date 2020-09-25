تراند اليوم : أطباء مستشفى أسيوط العام يقررون الاعتصام غدا الأحد احتجاجا على نقل المدير

الخليج 365 /

أعلن الأطباء والعاملون بمستشفى أسيوط العام والبالغ عددهم 700 طبيب وموظف اعتصامهم داخل المستشفى غداً الأحد، وذلك احتجاجا على قرار محافظ أسيوط نقل مدير المستشفى ونقيب الأطباء دكتور محمد جمال من منصبه، والعمل مديرا لإدارة المستشفيات بمديرية الصحة.

ومن جهته قال الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، والصادر ضده القرار، إنه يرفض تماماً تنفيذ قرار المحافظ ووكيل وزارة الصحة؛ لأنه لم يتبق له للإحالة إلى المعاش سوى 10 شهور وخروجه لمثل هذا المنصب بديوان المديرية بمثابة امتهان لكرامته وإهانة له بعد كل سنوات الخدمة التى قضاها فى المجال الطبى بالمحافظة.

وأضاف جمال، أن الاعتصام سيكون سلميا داخل المستشفى للمطالبة بالتراجع عن قرار نقل المدير، وللمطالبة بنقل وكيل الوزارة، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة صرح لوسائل الإعلام بوجود مخالفات وهو مناقض للحقيقة.

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وفى ذات السياق أعلن أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حتمية تنفيذ قرار المحافظ بنقل مدير المستشفى كاشفا عددا من المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم تحويلها للنيابة للتحقيق ضد مدير المستشفيات، وأنه اعتاد عدم تنفيذ القرارات الوزارية أو الصادرة من المحافظ أو المديرية.

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وأضاف أنور أن مدير المستشفى سبق أن رفض توزيع الأطباء المقيمين داخل مستشفاه رغم تكدسها والنقص فى أماكن أخرى، وتم تشكيل لجنة إعادة توزيع الأطباء فى كل المستشفيات ما عدا المستشفى العام بسبب تعنته فى تنفيذ القرار، كما امتنع عن تنفيذ حركة ترقية الأخصائيين والاستشاريين الذين يعملون بالمستشفى لأكثر من 12 عاما، هذا بالإضافة إلى مخالفات مالية وإهدار المال العام.