تراند اليوم : طريقة عمل ستيك دجاج وفطر

الخليج 365 /

مقادير ستيك دجاج وفطر

قطعتان صدر دجاج فيليه أي نصف كيلو

١ علبة فطر طازج يقطع شرائح

١/٢ ٢ كوب كريمة سائله

٢ ملعقه كبيره راشي أي طحينه

٢ ملعقه متوسطه خردل

٢ ليمونه

٢ ملعقه متوسطة طحين

بصله كبيره مقطعه شرائح رفيعه

ملح

بودرة ثوم

فلفل اسود حسب الرغبه

طريقة تحضير ستيك دجاج وفطر

١. يتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل وعصير ليمونه ويغطى ويترك مدة ١/٢ ساعه.

٢. نرفع مقلاة على النار ويوضع فيها نصف كمية الزبدة والزيت ونقلي الفيليه وتقلب حتى تنضج.

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٣. في نفس المقلاة يشوح البصل والفطر حتى يذبل. تضاف عليه ملعقتان طحين حتى يشقر لونه ثم تضاف الكريمه والراشي أي الطحينه والخردل وعصير الليمونه والملح والفلفل الاسود على نار هادئة حتى تتماسك صلصة الفطر.

٤. نضع الفيليه في طبق التقديم وتصب فوقه الصلصه وألف عافيه.

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