تراند اليوم : حلمي بكر لـ«صدى البلد»: سأقاضي لطيفة ورغد شلهوب لتطاولهما عليّ

الخليج 365 /

عبر الموسيقار حلمي بكر، عن استيائه الشديد بعد مشاهدته البرومو الخاص بحلقة 100 سؤال والذي تم استضافة النجمة التونسية لطيفة من خلاله.



وقال بكر، في تصريح لـ"صدى البلد" :"فوجئت بلطيفة توجه لي رسالة عبر البرنامج تقول من خلالها: "احترم نفسك يا حلمي.. وأنا أقول لها من أنتي لكي تتحدثين بهذه الطريقة".. فأنا رفضت ضمك للإذاعة منذ 25 عاما، وأكدت أنها لا تمتلك الموهبة ولا تستحق أن تكون مطربة".



وأضاف :" قررت رفع دعوى قضائية ضدها وضد المذيعة رغدة شلهوب لا كل منهما تطاول علي.. وهذا الأمر مرفوض.. ولن أتنازل عن حقي".