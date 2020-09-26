فوائد لا تعرفينها عن كبسولات فيتامين هـ «vitamin e»

يستخدم زيت فيتامين هـ كمرطب للبشرة، يحتاج الجسم البشري إلى جميع أنواع الفيتامينات، فكل فيتامين له دور فعال في تغذية الجسم، والمحافظة على أجهزته للعمل بكفاءة وفعالية، ونتحدث معاً اليوم عن فيتامين e، فهو من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان يومياً، ونقصه يتسبب بمشاكل كثيرة، ويظهر في عدة أطعمة بكثرة نتعرف عليها معاً في ذلك المقال.

مصادر فيتامين ه

يعتبر فيتامين ه مصدراً كبيراً لمناعة قوية، فهو عنصر مضاد للأكسدة، فهو مهم لصحة الدماغ، ونضارة البشرة، ويمكننا الحصول عليه من الأطعمة الغنية بفيتامين ه مثل:

الجوز. الكبد بأنواعه، كبد الجمل، كبد الطيور، كبد الضأن، كبد الماشية وأكثرهم غنى هو كبد الحوت. الفاصوليا بنوعيها البقول والخضراء. زهرة القرنبيط. صفار البيض. البقول عامة مثل الفول والعدس. الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس، وزيت الزيتون، وزيت الفستق، وزيت الذرة، وزيت بذور الكتان. بذور عباد الشمس. السبانخ. الجزر. اللوز والمكسرات بأنواعها. اللفت. الطماطم الغير محفوظة. الفلفل بجمع ألوانه. البروكلي. جميع الأسماك الدهنية مثل التونة، والسردين. الكيوي. البطاطا الحلوة. الخطروات ذات اللون الداكن. الخس والكرنب. الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والقمح الكامل، والصويا، والذرة. الفول السوداني. المانجو. بذور جنين القمح.

فوائد فيتامين ه:-

ترطيب الجلد والبشرة.

يساعد فيتامين هاء في معالجة الجلد المتقشر والجاف، فهو يحتوي على الكثير من الزيوت المرطبة.

يساعد على إلتئام الجروح

يعتبر فيتامين هاء من أهم الفيتامينات التي تساعد في سرعة الشفاء الجروح.

قد يحمي الجلد من السرطان

عند تجربة تعرض بعض الفئران للأشعة فوق البنفسجية بكميات كبيرة، كان أقلها عرضة للسرطان تلك التي تناولت مكملات فيتامين هاء، ولكن هذه التجارب لم تثبت بعد على الإنسان.

يقلل من الحكة في الجلد

يمد فيتامين هاء الجسم بمرطبات فيقلل ويمنع أعراض الحكة.

يخفف من الإكزيما

يخفف من أعراض الإكزيما، وما يرتبط بها من حكة وإلتهاب بالجلد .

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يحمي من الصدفية

يخفف من أعراض الصدفية، كما ورد بعدة دراسات ولكن موضعياً.

يمنع ظهور الندبات ويقللها

يساهم فيتامين هاء في منع ظهور الندبات لترطيبه للبشرة بشكل كبير.

يحمي الجلد من الإحتراق بأشعة الشمس

يحمي البشرة من حروق الشمس، فهو يمدها بالمرطبات اللازمة للوقاية والحماية من تلك الحروق.

يحافظ على صحة الأظافر

يمنع ظهور مرض الأظافر الصفراء، وهو المعروف بمرض تكسير الأظافر.

يحمي البشرة من التجاعيد، ويحافظ على نضارتها.

يميل الجلد الجاف لتكوين تجاعيد وخطوط بخلاف الجلد الرطب، فهو يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وطفولية، ويقلل من ظهور التجاعيد، فيستخدم في مراكز تجميل البشرة موضعياً، ويتم تناوله ككبسولات، وينصح تناوله من مصادره.

يقلل من خطر الزهايمر.

لأنه يقلل من التلف الناتج عن التأكسد للخلايا العصبية.

ماهي الجرعة اليومية المطلوبة من فيتامين ه ؟

تتراوح الجرعة اللازمة للأطفال عن البالغين، فينصح بتناول من 4 إلى 7 ملليغرامات للأطفال دون الثامنة، ويجب أن تؤخذ تحت إشراف الطبيب بالتأكيد.

ولمن يبلغ 14 سنة فأكثر يتناول 15 ملليغرامات يومياً، وكذلك الحامل تتناول 15 ملليغرامات، كما يوصى للمرضع ب 19 ملليغرام.

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