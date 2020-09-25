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تراند اليوم : ابنة رجل أعمال و7 من صديقاتها قتلوا في تحطم الطائرة التركية بايران .. شاهد صور

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دبي  ـ اسطنبول / رويترز / الخليج 365

  لقيت شخصية ثرية بارزة في المجتمع التركي وسبع من صديقاتها حتفهم ضمن 11 شخصا اليوم الأحد عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقلهم لتركيا بعد حضور حفل في دبي على سفح جبل بإيران.

وقال مسؤول بوزارة النقل التركية إن الطائرة مملوكة لشركة بصران التركية وكانت تقل ثمانية ركاب وطاقما مؤلفا من ثلاثة أشخاص.

مقتل ابنة رجل ثري وصديقاتها السبعة1.PNG
 

وكان من بين الركاب مينا ابنة صاحب الشركة رجل الأعمال حسين بصران و7 من صديقاتها وكانوا عائدين من حفل بمناسبة قرب زواجها المزمع الشهر المقبل.

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وبصران نائب سابق لرئيس نادي طرابزون لكرة القدم ويمتلك شركات تمارس أنشطة بدءا من اليخوت حتى الطاقة. وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان ضخم في الجانب الآسيوي من اسطنبول أطلق عليه اسم “أبراج منة” نسبة إلى ابنته.

الرجل الثري وابنته الوحيدة.jpg
 

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وقال كريم كينيك رئيس الهلال الأحمر التركي على تويتر نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني “تم العثور على حطام الطائرة والجثث. وسيتم نقلهم من الجبل عندما تشرق الشمس. أقدم التعازي لمن فقدوا أحباءهم”.

وظهرت منة بصران في آخر صورة لها على حسابها على انستغرام وقد أحاطت بها سبع من صديقاتها. وقال التعليق إن الصورة التقطت في فندق وان أند أونلي رويال ميراج الفاخر في دبي.

مقتل ابنة رجل ثري وصديقاتها السبعة.PNG

وكان كينيك قد قال لرويتر في وقت سابق إنه “لا توجد فرصة” لوجود أي ناجين. ولكنه أضاف أنه لا يستطيع أن يؤكد رسميا سقوط أي قتلى.

ولم يرد أحد على اتصالات من مكتب شركة بصران القابضة في اسطنبول.

وقال رضا جعفر زاده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن الطائرة تحطمت قرب مدينة شهر كرد بجنوب غرب إيران.

الطائرة التركية التي تحطمت في ايران.jpg
 

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإيرانية قوله إن أطقم الطوارئ تحاول الوصول إلى موقع تحطم الطائرة ولكن طبيعة الأرض الجبلية الوعرة جعلت مهمتها صعبة. 

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