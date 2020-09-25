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تراند اليوم : فيديو- مؤسسات حقوق الإنسان غاضبة من القرد المدخن!!

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صُوّر قرد اورانغ اوتان في الثانية والعشرين من العمر وهو يدخن سيجارة رماها نحوه مشتعلة أحد زوار حديقة حيوانات في اندونيسيا.وقد انتشرت صور اوزون وهو القرد المدخن في حديقة باندونغ للحيوانات على بعد حوالى 150 كيلومترا في جنوب شرق العاصمة جاكرتا، على نطاق واسع عبر الانترنت. ويعمد زوار الحديقة في أحيان كثيرة إلى كسر التوصيات بحظر رمي التبغ أو الأطعمة في اتجاه الحيوانات.

وأبدى متحدث باسم الحديقة أسفه للحادثة قائلا "ثمة لافتة تمنع الزوار من إعطاء الطعام أو السجائر للحيوانات".

وفي الحديقة حراس مكلفون مراقبة الحيوانات، غير أن المسؤول عن قردة أورانغ اوتان كان على الأرجح قد ذهب لقضاء حاجته، على ما أعلن متحدث باسم الحديقة

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