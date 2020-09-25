تراند اليوم : ما سر الشعر الكثيف؟

تعد الطريقة الأمثل للحصول على شعر كثيف مدار نقاش كبير بين من يرى أن استعمال مستحضرات معينة هي السر في ذلك، وآخرين يرون العكس تماما ويقولون إن هذه المستحضرات مضرة.

وكتبت ليزا أرمسترونغ في ديلي تلغراف عن هذا الموضوع، وقالت إن المواد الخافضة للتوتر السطحي (surfactants)، التي تضاف إلى الشامبو لجعله ينتج الرغوة، يمكن أن تسحب الرطوبة من بصيلات الشعر، وهو أمر غير جيد.

ونصحت ليزا بتجنب الجيل الجديد من الشامبوهات التي تميل للاحتواء على مستويات أعلى من المواد الخافضة للتوتر السطحي.

كما نصحت بتجنب الشامبوهات التي تحتوي على البارابين والكبريتات والسليكيونات (parabens , silicones, sulphates).

في المقابل، نصحت ليزا باستخدام الشامبوهات الطبيعية التي تحتوي على زيوت عضوية (مع ضرورة التأكد من أن الشامبو فعلا كذلك) حتى لو كانت أغلى ثمنا.

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كما نقلت توصية عن اختصاصي شعر بغسل الشعر مرتين، ووضع كمية أقل من الشامبو في كل مرة.

كما أوصت بتناول المزيد من البيض والمكسرات والأفوكادو وزيوت السمك.

وتبقى النصيحة الأساسية هي استشارة الطبيب أو مختص الجلدية، ومعرفة أن لكل فروة رأس ما يلائمها.