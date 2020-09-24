تراند اليوم : التردد الجديد لقناة mbc drama .. تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama الجديد 2019

التردد الجديد لقناة mbc drama ، نقدم لكم تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama مصر الجديد 2019 ،وقد قامت القناة بتغيير ترددها في الفترة الاخيرة بسب عدم استقرار التردد القديم، مما جعلها الى تغيير ترددها، وتقول القناة ان التردد الجديد اكثر ثباتا واستقرارا وسوف يتمتع المشاهدين بمشاهدة ممتعة دون اي انزعاج قد يحدث بسبب الجودة الريئة في عرض الصورة في التردد القديم حيث ان الصورة كانت تختفي فجاة ثم تعود مرة اخرى. وفي هذه الجمهورة نعرض لكم تردد قناة mbc مصر الجديد والذي حصلت عليه بعد مفاضات مع الهيئة المسؤولة عن ادارة القمر الصناعي النايلسات. ويستخدم اغلبية العرب من الشرق الى الغرب القمر الصناعة النايلسات لاستقبال القنوات الفضائية العربية المختلفة، وهذه القنوات تتنوع بين الاخبار الساسية وقنوات الرياضة التي تضع المشاهد في اخر تطورات عالم الرياضة وخصوصا كرة القدم المشهورة عالميا وفريقي برشلونة وريال مدريد، وقنوات الوثائقية التي تعرض البرامج المفيدة عن الطبيعة والحياة البرية والمنشات الصناعية وتعرض ايضا معلومات عن الفضاء الخارجي وترجع لتغوص في اعماق المحيطات والبحار لترينا المخلوقات الجميلة التي تعيش في هذا المكان البعيد الذي يصعب الوصول اليه، وكل هذا وانت في منزلك.

التردد الجديد لقناة mbc drama

نعرض لكم الان احدث تردد اعتمدته ادارة قناة mbc مصر في الفترة الاخيرة حتى تضمن وصول اشارتها بشكل عالي الجودة، وتبث قناة mbc مصر موجاتها على كافة الوطن العربي من شرقه على العراق الى غربه على موريتانيا، ويستطيع اي مواطن عربي ان يستقبل قناة mbc مصر على تلفازه من خلال ضبط الريسيفر على التردد التالي:

تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2019

القمر تردد قناة ام بي سي دراما الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11938 v 27500 3/4 نايل سات 11470 v 27500 5/6

تردد قناة دبي دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد القمر الصناعي الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب 12322 النايل سات 27500 5/6 عامودي 12418 النايل سات 27500 3/4 افقي

تقوم قناة mbc مصر بعرض الكثير من البرامج التلفازية الشيقة التي يرغب بمشاهدتها كل عربي وخصوصا المصريين، حيث ان ادارة mbc قررت ان تخصص قناة من قنواتها لمصر التي تتناول فقط القضايا المصرية المختلفة من مشاكلها التي تعاني منها مثل الارتفاع الكبير في البطالة، وتلوث مياة نهر النيل، ونقص الطاقة التي تعاني منه مصر، والجهل الكبير الذي يغزو الكثير من سكان مصر وخصوصا في مناطق الارياف.