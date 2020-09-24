تراند اليوم : تظلمات بطاقات التموين برابط مباشر عبر موقع دعم مصر

تظلمات بطاقات التموين برابط مباشر عبر موقع دعم مصر حيث حدد خمس خطوات لتقديم تظلمات بطاقة التمورين والاشخاص الذين تم إدخالهم ضمن فئة غير المستحقين.

وأكدت وزارة التموين أن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى دعم مصر اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تفحص الوزارة التظلم خلال أسبوعين.

شروط تقديم تظلم من حذف البطاقة التموينية

1- وقف البطاقة التموينية بشكل نهائي بداية من شهر أبريل ما لم يقدم صاحب البطاقة التموينية تظلم للوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر بالضغط هنا

2- التظلم متاح لمدة 15 يوم فقط تبدأ من يوم 1/3/2019 وحتى يوم 15/3/2019.

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3- التظلم يكون على الموقع الإلكتروني لدعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي، حيث تظهر به بيانات بطاقته التموينية أمامه.

4- لن يتم قبول أي تظلمات بالمكاتب التموينية، والتظلم فقط سيكون عبر موقع دعم مصر.

5- لا يحق للمواطن إجراء أي تعديل على بيانات بطاقته التموينية من خلال دعم مصر.

6- أخر موعد لقبول التظلم هو يوم 15 مارس 2019.

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7- بداية من يوم 16 مارس 2019 وحتى 31 مارس 2019 سيتم فحص التظلمات.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين، أنه لابد من تقديم طلب تصحيح بطاقة تموين، وعلى السادة أصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم 1-3-2019 لابد أن يراجع كل صاحب بطاقة بون صرف الخبز او التموين، للتأكد من تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال زيارة موقع دعم مصر.

واضافت وزارة التموين أن البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين “الرقم القومي، والرقم القومي الخاص بالمقيدين في البطاقات إاذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير سارى عليه اتباع خطوات تقديم التظلم الالكتروني وتصيح البيانات وتقديم التظلمات لتجنب الحذف من بطاقة التموين.

كيفية التقدم بتظلم عبر موقع دعم مصر

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg.

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه من ضمن غير المستحقين للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 - تبحث الوزارة التظلمات اعتبارًا من يوم 16 مارس لمدة 15 يومًا.

5- سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.