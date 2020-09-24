تراند اليوم : التردد الارضي لقناة نايل سبورت , تردد قناة نايل سبورت الارضية 2019 , التردد الجديد لقناه Nile Sport علي النايل سات

تردد قناة نايل سبورت الارضية 2019 , التردد الجديد لقناه Nile Sport علي النايل سات, تردد قناة النايل سبورت الرياضية المصرية 2019 الناقلة لاهم مباريات الكرة المصرية والبطولات الكبيرى حيث تنقل قناة “Nile Sport” الدوري المصري ومباريات اليوم فى بطولة ابطال افريقيا وجميع مباريات النادى الاهلى وفريق الزمالك حصريا وتبث من خلال القمر الصناعى نايل سات والقمر عرب سات.

وظهر تحديث جديد فى استقبال تردد قناة النيل الرياضية حيث تبث الان على تردد جديدة بصورة عالية الوضوح فى ظل التطورات المستمرة للقنوات الفضائية المصرية، ونعرض لكم أخر تردد لاستقبال قناة “نايل سبورت” على النايل سات لمتابعى الاستوديو التحليلى لمباراة الاهلى و الزمالك و الوداد المذاعة على تردد قناة نايل سبورت البث الارضى فقط.

و يتسال الكثير عن الفرق بين قناة النيل الفضائية والارضية طريقة برمجة وتنزيل قناة نايل سبورت الارضية على اجهزة الاستقبال واطباق الدش، بالفعل نايل سبورت متواجدة على القمر نايل سات ويمكن استقبال الاشارة بسهولة نظرا لقوة اشارة التردد ولكن تختلف القناة فى البث الفضائى عن البث الارضى فيتم اذاعة المباريات الكبرى والتى يتم بيعها بمبالغ كبيرة وتنقلها شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية المحتكر لجميع البطولات الهامة فذالك يصعب على ادارة قنوات النيل بث المباراة على التردد الفضائى ولكن يكتبفى بنقل الماتش على القناة الارضية التى يمكن استقبالها عن طريق الهوائى المعروف “الاريال” فوق اسطح المنازل للاستمتاع بمتابعة مباراة الاهلى وزيسكو مساء اليوم مجانا فى المنزل باستقبال اشارة قناة نايل سبورت الارضية.

بعدها سوف تحصل على القنوات الأرضية بتقنية ممتازة تعادل البث الفضائي من حيث نقاء الصورة مع العلم أن الأرضي الديجيتال متاح في مناطق ومحافظات معينة ولا يغطى كافة المحافظات

تردد نايل سبورت الفضائية

القناة التردد القطبية معامل الترميز نايل سات الرياضية 11843 أفقى أو H 27500

تردد 11843 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

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تقوم نايل سبورت ببث مباشر للعديد من المباريات، والتي يتم لعبها في الملاعب المصرية، على تليفزيون الدولة الرسمي للرياضه، وقد قامت ببث مباريات الدوري لمصري قبل نهايته.