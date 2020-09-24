تراند اليوم : اسماء شهداء محطة مصر وصورهم

اسماء شهداء محطة مصر نوفرها لجميع العائلات التي تبحث عن أسماء شهداء محطة مصر الأليم والذي أودى بعشرات الشهداء والمصابين، حيث تتقدم الخليج 365 بتعازي الحارة لأسر الشهداء سائلة المولى عزوجل لهم الرحمة والشفاء العاجل للمصابين.

ببالغ الحزن والأسى ننعي شهداء وضحايا حادث قطار رمسيس ونسأل الله العلي القدير أن يلهم أسرهم وذويهم الصبروالسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

أسماء ضحايا حادث حريق محطة مصر، في مستشفى الهلال.

وهم:« منصور محمد عمارة، وهدير مدحت عبدالحميد، وخالد محمد عبدالمنعم، وعبدالباسط علي أمين، ومحمد محمدي محمد، وناهد عبدالعال، وسوسانا الأمير، وإسماعيل محمد، ومحمد عادل إبراهيم، ومنى عبدالفتاح أحمد».

كما استقبل مستشفى معهد ناصر التعليمى، 5 مصابين فى حادث حريق محطة مصر وهم :«هشام فتحى 36 سنة، وراوية 6 سنوات، ومحمد محمود 23، وعاطف زكى» وآخر مجهول الهوية.

كما أمرت نيابة الأزبكية بسحب عينات « DNA» للمتوفين في حادث حادث حريق محطة مصر، للوصول إلى هويتهم ومعرفة ذويهم تمهيدا لتسليمهم ودفنهم.

وكشفت مناظرة النيابة الاولية لعدد من الجثث التي لقيت مصرعها في الحاث اختفاء معالمها لفتحمها الشديد.

ومن جانبه وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان.