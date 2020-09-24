تراند اليوم : مراهق يقتل نفسه بطريق الخطأ أمام أعين زوار غرفة دردشة

أطلق طالب جامعي أمريكي النار على نفسه بطريق الخطأ أثناء وجوده بإحدى غرف الدردشة بولاية نبراسكا أمام أعين باقي المتحدثين الذين فشلوا في إنقاذه لاستعانة القتيل باسم مستعار على الإنترنت وجهلهم بهويته الحقيقية.

وكان الطالب ويدعى "تريفور جورج" يعبث بالمسدس أمام رواد غرفة الدردشةمستخدما الكاميرا الموصلة بجهاز الكومبيوتر، وجذب زناد المسدس وصوبه الى رأسه ثم أطلق الرصاص معتقدا أن خزانة المسدس خالية، لكن الخزانة كانت تحتوي على رصاصة اخترقت رأسه فأردته قتيلا

ونشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن مأساة الطالب ويدعى "تريفور جورج" وكان يعبث بالمسدس أمام رواد غرفة الدردشةمستخدما الكاميرا الموصلة بجهاز الكومبيوتر، وجذب زناد المسدس وصوبه الى رأسه ثم أطلق الرصاص معتقدا أن خزانة المسدس خالية، لكن الخزانة كانت تحتوي على رصاصة اخترقت رأسه فأردته قتيلا . .

ولم يستطع أي من رواد غرفة الدردشة إنقاذ الطالب لأنه كان يدخل بأسماء مجهولة ولم يكن أحد يعرف أين يسكن أو ماهي هويته الحقيقة وطبقا للتحقيقات التي قامت بها شرطة نبراسكا مع رواد غرفة الدردشة التي كان يرتادها جورج من قبل فقد أفادوا أنه وضع قبل ذلك فوهة المسدس صوب راسه لكنهم أكدوا انه فعل ذلك بغرض المداعبة .

Advertisements

وأورد بيان الشرطة ان معظم رواد غرفة الدردشة التي كان يستخدمها جورج لم يعرفوا هوية جورج الحقيقة مما جعل مهمة انقاذه اكثر صعوبة فلم يستطييعوا ابلاغ الشرطة أو طلب رقم الطواري 911 واخبارهم بحادث الطلق الناري.

وقالت الشرطة "حتى وإن كنت تعرف اسمه الحقيقي انت لا تعرف أين يسكن وذلك جعل مهمة إنقاذه مستحيلة “ وكانت بعض غرف الدردشة التي يرتادها جورج تضم روادا من كندا واستراليا وهولندا .

يذكر أن الشخص الذي قام بإبلاغ الشرطة هو مستخدم لغرفة الدردشة يعيش في فلوريدا وكان يعرف هوية جورج الحقيقية وعنوانه وكان قد دخل غرفة الدردشة قبل أن يطلق جورج الرصاص على نفسه في الصباح وخرج وعندما عاد في صباح اليوم التالي وجد رواد الغرفة يتحدثون عن حادثة اطلاق النار فقام على الفور بابلاغ الشرطة .

يذكر ان جورج كان يعيش مع والديه في نفس المنزل وان والديه لم يسمعان صوت اطلاق النار القادم من غرفة جورج وانهم علموا بالحادثة عندما جاء رجال الشرطة للبيت في اليوم التالي بعدما أبلغ صديق جورج في فلوريدا شرطة نبراسكا وافادت تحريات الشرطة ان جورج كان طالبا في جامعة بالفيو ، ولم تظهر عليه إمارات الحزن أو الاكتئاب مما يبعد شبهة الانتحار تماما .