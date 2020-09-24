تراند اليوم : العثور سمكة حية داخل رئة طفل

العثور سمكة حية داخل رئة طفل

الهند / مشرق نيوز

عثر اطباء على سمكة حية في رئة طفل يبلغ من العمر 12 عام حدث ذلك في مقاطعة خرجون الهندية بلغ طول السمكة 9 سنتيمترات حوالي 3.5 بوصة.

حدث ذلك أثناء اشتراك الطفل " انيل باريلا "البالغ من العمر 12 عام في مسابقة لإصطياد الأسماك و ابتلاعها حية , وبدلا من ان تسلك السمكة مسلكها الطبيعي إلى المعدة ضلت الطريق واتجهت إلى رئة الطفل مما تطلب اجراء جراحة عاجلة لإستخراج السمكة بعد أن بدأ الطفل يعاني من ضيق شديد في التنفس وكانت المفاجأة بحسب موقع " ذا بلايز “ حينما قام الاطباء باستخراج السمكة فوجدوها لازالت على قيد الحياة وتسبح داخل رئة الطفل تم استخراج السمكة وتوفيت بعد وقت قصير من اجراء العملية التي استغرقت 45 دقيقة وأكد الطبيب الذي قام بإجراء العملية انه هذه الحالة تعتبر الاولى من نوعها منذ اشتغاله بالطب منذ عشرون عاما