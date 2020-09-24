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تراند اليوم : عظة وعبرة‏

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كان احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 على فراش الموت فنطق بثلاث كلمات

 

ليته كان جديدا

 

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: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

 

 

 ليته كان بعيدا

 

 

 

: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

 

ليته كان كاملا

 

 

و بعدها فاضت روحه ، فذهب الصحابة رضوان الله عليهم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم

 ليسألوه عن هذه الكلمات

: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي

و كان معه ثوب قديم فوجد مسكينا يشتكي من شدة البرد فأعطاه الثوب

 فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

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فقال : لأى عمل عملته ؟؟

فقالوا له : لأنك تصدّقت ذات ليلة على مسكين بثوب فقال الرجل : انه كان باليا فما بالنا لو كان جديدا

 

 ليته كان جديدا

و كان فى يوم ذاهبا للمسجد فرأى مقعدا

يريد ان يذهب للمسجد فحمله الى المسجد

فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

 فقال : لأي عمل عملته؟؟  فقالوا له : لانك حملت مقعدا ليصلي فى المسجد: فقال الرجل

 ان المسجد كان قريبا فما بالنا لو كان بعيدا

 

 ليته كان بعيدا

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي و كان معه بعض رغيف

فوجد مسكينا جائعا فأعطاه جزء منه

 فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

فقال لاي عمل عملته؟؟

: فقالوا له لانك تصدّقت ببعض رغيف لمسكين : فقال الرجل

 انه كان بعض رغيف فما بالنا لو كان كاملا

 

 ليته كان كاملا

 

 

 

قال تعالى

 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

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