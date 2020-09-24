تراند اليوم : عظة وعبرة‏

كان احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

على فراش الموت فنطق بثلاث كلمات

ليته كان جديدا

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: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

ليته كان بعيدا

: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

ليته كان كاملا

و بعدها فاضت روحه ، فذهب الصحابة رضوان الله عليهم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم

ليسألوه عن هذه الكلمات

: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي

و كان معه ثوب قديم فوجد مسكينا يشتكي من شدة البرد فأعطاه الثوب

فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

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فقال : لأى عمل عملته ؟؟

فقالوا له : لأنك تصدّقت ذات ليلة على مسكين بثوب فقال الرجل : انه كان باليا فما بالنا لو كان جديدا

ليته كان جديدا

و كان فى يوم ذاهبا للمسجد فرأى مقعدا

يريد ان يذهب للمسجد فحمله الى المسجد

فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

فقال : لأي عمل عملته؟؟ فقالوا له : لانك حملت مقعدا ليصلي فى المسجد: فقال الرجل

ان المسجد كان قريبا فما بالنا لو كان بعيدا

ليته كان بعيدا

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي و كان معه بعض رغيف

فوجد مسكينا جائعا فأعطاه جزء منه

فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

فقال لاي عمل عملته؟؟

: فقالوا له لانك تصدّقت ببعض رغيف لمسكين : فقال الرجل

انه كان بعض رغيف فما بالنا لو كان كاملا

ليته كان كاملا

قال تعالى

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون