تراند اليوم : ابتسامات

هل تعلم أن عقوبة تعدد الزوجات هي تعدد الحموات !! *******************************



المدارس من أول الحضانة لحد الثانوية ما عندهمش رحلات غير لـ (حديقة الحيوان) لدرجة ان الحيوان لما بقي يشوف التلميذ يقوله ما شاء الله كبرت !!



*********************************

تعريــف العائلـــة: الأب : الماليـــة الأم : الداخليــة الابـن الاكبــر: المواصــلات البنت الكبرى :المستشارة بقيــة الأخــوة مواطَنيــن مظلوميــن آَخــرالعنقــود :مخابـــرات :) انت من فيهم ؟؟ ........... أنا المواطن المطحون



*********************************

مصري ساب ولاده عند عائلة اميريكية علشان يتعلموا الانجليزي رجع بعد سنة خبط عالباب وسأل : where are the children ردت الأميريكية : خش يابرنس عيالك متلقحين جوة ********************************* اكتر شي ممكن يفرح الستات لما تيجى تغسل هدوم جوزها وتلاقى فى جيبه فلوس !!! واكتر شي يخنقها ان جوزها يكون معدي بالصدفه ويقولها هاتيهم *********************************



إذا غضبت منك امرأة وبقيت صامتة فليس ذلك دليلا على ضعفها بل هي تتناقش مع إبليس على خطة للقضاء عليك و إبليس يحاول تهدئتها ******************************

أشهر كذبتين للرجل وللمرأه .. المرأه : 5 دقايق واكون جاهزة الرجل : 5 دقايق واكون ف البيت *********************************

واحدة رومانسية جدا بعتت لخطيبها رسالة : حبيبى لو نايم ..... ابعت لى حلمك ولو بتضحك ..... ابعتلى بسمتك ولو بتعيط ..... ابعتلى دموعك فخطيبها رد عليها بمنتهى الرومانسية: انا فى الحمام تؤمرى بحاجة ؟؟؟ **************************

جلس الزوجان على الاريكة : فسألها : بما تفكرين ؟ فأجابته برومانسية : نفس اللى بتفكر فيه قاللها . عاوزة تتجوزى عليا يا خسارة العشرة

******************************



شيخ بيقول للمصلين الستات نعمة من ربنا المفروض كل واحد يروح بيته يبوس ايد مراته واحد قاله طب انا يا مولانا مش متجوز قاله انت تبوس ايدك وش وظهر

**************************