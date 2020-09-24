منوعات

تراند اليوم : ابتسامات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

هل تعلم أن عقوبة تعدد الزوجات هي تعدد الحموات !!   *******************************

  المدارس من أول الحضانة لحد الثانوية ما عندهمش رحلات غير لـ (حديقة  الحيوان)  لدرجة ان الحيوان لما بقي يشوف التلميذ يقوله ما شاء الله  كبرت !!   

*********************************

تعريــف العائلـــة: الأب : الماليـــة الأم : الداخليــة الابـن الاكبــر: المواصــلات البنت الكبرى :المستشارة بقيــة الأخــوة مواطَنيــن مظلوميــن آَخــرالعنقــود :مخابـــرات :) انت من فيهم ؟؟ ........... أنا المواطن المطحون    

*********************************

اقرأ أيضاً

مصري ساب ولاده عند عائلة اميريكية علشان يتعلموا الانجليزي رجع بعد سنة خبط عالباب وسأل :    where are the children ردت الأميريكية :  خش يابرنس عيالك متلقحين جوة     ********************************* اكتر شي ممكن يفرح الستات لما تيجى تغسل هدوم جوزها وتلاقى فى جيبه فلوس !!! واكتر شي يخنقها ان جوزها يكون معدي بالصدفه ويقولها هاتيهم     *********************************

Advertisements

  إذا غضبت منك امرأة وبقيت صامتة فليس ذلك دليلا على ضعفها بل هي تتناقش مع إبليس على خطة للقضاء عليك و إبليس يحاول تهدئتها   ******************************

أشهر كذبتين للرجل وللمرأه .. المرأه :    5 دقايق واكون جاهزة الرجل :    5 دقايق واكون ف البيت     *********************************

واحدة رومانسية جدا بعتت لخطيبها رسالة : حبيبى لو نايم ..... ابعت لى حلمك ولو بتضحك ..... ابعتلى بسمتك ولو بتعيط ..... ابعتلى دموعك فخطيبها رد عليها بمنتهى الرومانسية: انا فى الحمام تؤمرى بحاجة ؟؟؟ **************************

جلس الزوجان على الاريكة : فسألها : بما تفكرين ؟ فأجابته برومانسية : نفس اللى بتفكر فيه قاللها . عاوزة تتجوزى عليا يا خسارة العشرة
 ******************************

شيخ بيقول للمصلين الستات نعمة من ربنا المفروض كل واحد يروح بيته يبوس ايد مراته   واحد قاله طب انا يا مولانا مش متجوز قاله انت تبوس ايدك وش وظهر

**************************

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا