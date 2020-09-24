تراند اليوم : من اغرب طرائف المواقف

اوصت زوجة امريكية اسمها مارى كوهيري بدولارين

لزوجها بعد موتها يستخدم نصف هذا المبلغ فى شراء حبل ليشنق نفسه به



الرقم 13 يعتبر رقما سعيدا ويجلب الحظ في ايطاليا وتتزين الفتيات بطلاسم تبرز هذا الرقم للحمايه من الشر وطرده

اطول قبلة منفردة سجلها التاريخ بين رجل وامراة برازيليين سببا عرقلة لحركة السير فى عام 1964م حين ارادا تبادل بوسه سريعة فى سيارتهما فتاشبكت دعامتى اسنانهما المعدنيين

تلقت شرطة مدينة مانشستر في انجلترا مكالمة غريبة طارئة من رجل غاضب قال : ان زوجته تحتجزه رغماً عنه باخفائها ساقه الاصطناعية



لها لسانان ومع ذلك خرساء

لاشك في أن أتعس إمرأة في العالم هي فرانكفوت فرولين فإنها قد خلقت ولها لسانان ولكنها لا تسطيع أن تتكلم كلمة واحدة لأنها خرساء

تقطع لسانها حتى لا تذيع سراً؟؟

قطعت المحظية (ليون) الأثينية لسانها لتمنع نفسها عن إفشاء أسرار المؤامرة التي جرت بين (هيرموديس) و (أرستوجيتوس) وقد أقاموا لها تمثالاً على شكل لبؤة إكراما لتضحيتها في مدينة أثينا

المرأة التي لها لحية؟؟؟

أدريان إمرأة ذات لحية كثيفة ظهرت في "لونابارك" في باريس



طول رموشها 10 سنتيمترات

يبلغ طول رموش (كاليسنج) عشرة سنتيمترات وهي فتاة صينية حسناء

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ترضع أولادها ...من ظهرها ؟؟

ماجدولينا سترومر زوك من روسيا كان ثداها في ظهرها ورضعت أولادها الثلاثة كالعادة ؟؟؟



أطول قبلة .. بينه وبينها.... ؟؟؟

إن أطول قبلة سجلها التاريخ .. كانت بين رجل وإمرأة برازيليين ... سببا عرقلة سير السيارات في الطريق وذلك حين أرادا تبادل قبلة سريعة في سيارتهما فتشابكت دعامتي أسنانهما المعدنيتين ..( حشى سيارة مو أسنان )؟؟



أطول شعر لإمرأة؟؟؟

الممرضة ( ايرنيا جودين) تفخر بأن لها أطول شعر رأس في بريطانيا إذ يبلغ طول شعرها 193 سنتيمتراً وحينما تغسله تستعمل زجاجة كاملة من الشامبو والطول الكامل لحوض الحمام

unk: unk: unk: unk:

هل تتوقف المرأة عن الحب؟؟

سئلت البارونه "بوردت كوتس" وهي في التسعين من عمرها : متى تتوقف المرأة عن الحب ؟؟ فأجابت " اسألوا من هم أكبر مني سناًً ؟؟



إمرأة تلد طفلاً في بطنه جنيناً

في "بغداد" حمل رجال الإسعاف في عام 1945 إلى المستشفى الملكي إمرأة ومعها نجلها الطفل (قاسم محمد) الذي لا يزيد عمره على السنتين ..وكان الطفل يتألم ويشكو دائما من ثقل في معدته ولما تولى الأطباء فحصه قرروا وجود ورم في معدته لا تزول إلا بإجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم ولكن الجراح ما كاد يشق بطن الطفل المريض حتى أذهلته الحالة التي وجدها إذ وجد في بطن الطفل جنيناً ميتا؟؟

طلبت قطع أذنه برهانا على حبه؟؟

بلغ حب الرسام الفلندي ( فان جوخ) لإمرأة حد الجنون حتى أنه قطع إحدى أذنيه وأهداها لها لأنها طلبت منه ذلك برهاناً على حبه ؟؟ ( والله اموت ولا اقطع اذوني) ؟؟

أطول مدة يقظه .. عند المرأة ؟؟

سيدة عمرها 52 عاماً وهي من أفريقيا الجنوبية سجلت أطول فترة يقظة كاملة فلقد ظلت 283 ساعة و 55 دقيقة أي إحدى عشر يوماً و19ساعة دون نوم ؟

تحفر صورة زوجها على لسانها ؟؟

طلبت "صوفيا ريا وولف" أن تحفر صورة زوجها على لسانها كالوشم لأنها هي التي تسببت في موته بتذمرها المستمر؟؟