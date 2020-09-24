تراند اليوم : البردويل : في حال تعزر إجراء انتخابات خلال ستة شهور سيتم تعين رئيس وزراء وحكومة جديدة .

البردويل : في حال تعزر إجراء انتخابات خلال ستة شهور سيتم تعين رئيس وزراء وحكومة جديدة .

غزة – مشرق نيوز

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والناطق باسم كتلتها البرلمانية صلاح البردويل ان "السقف الزمني لحكومة التوافق برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 6 شهور".

وأوضح البردويل خلال ندوة سياسية للأجهزة الأمنية بشمال غزة انه "في حال لم تستطيع حكومة التوافق المزمع تشكيلها القيام بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال هذه الفترة سيتم تشكيل حكومة جديدة ووضع رئيس وزراء جديد بديل عن الرئيس محمود عباس".

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واضاف إن "المصالحة هي خيار استراتيجي لحركة حماس والأمور تسير الآن بالاتجاه الصحيح وبتنا قريبون جدا من حالة إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن الفلسطيني", موضحا ان "دخول حركة حماس إلى لجنة المنظمة جاء بعد الاتفاق على إعادة تشكيل معايير وهيئات وميثاق هذه المنظمة".

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وأشار البردويل إلى أن "مهام الحكومة المقبلة إعادة أعمار قطاع غزة وإجراء انتخابات فلسطينية خلال 6 شهور وتسوية أمور الموظفين المستنكفين من مختلف الأجهزة والوزارات الفلسطينية دون المساس بالموظفين في غزة الذين واصلوا عملهم وعطائهم في المرحلة السابقة".

وأكد البردويل أن حركته "مازالت تبذل كل الجهود للوصول إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني خلال الأيام المقبلة, داعيا كل الأطراف الفلسطينية العمل على تهيئة الأجواء الوحدوية وتوحيد الجهود للمصلحة الفلسطينية للوصول إلى حالة إنهاء الانقسام".