بعمر 14 يوما.. رضيع يتعافى من كورونا

أفادت إذاعة "المدينة إف إم"، اليوم الخميس، بشفاء رضيع عمره 14 يوماً من فيروس كورونا المستجد، في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأوضحت الإذاعة، " أن الرضيع دخل إلى مستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء بشكوى سعال ونوب زرقة وبعد إجراء التحاليل الدموية وتصوير طبقي محوري للصدر تبين وجود ذات الرئة الفيروسية بالجانبين مختلطة بجرثوميا".

وأضافت: "وقرر الفريق الطبي العلاج مع أكسجة مستمرة لكن لوحظ في اليوم الرابع من قبوله تدهور حاد بالأكسجة عند فصله عن الأوكسجين، أخذت مسحة خاصة بتشخيص فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية".

ولفتت نقلا عن الطبيب المشرف إسكندر توفيق غانم إلى أنه مع متابعة العلاج السابق تحسنت حالة الطفل وخرج من المستشفى الوطني دون الحاجة لدعم تنفسي وأعطيت التوصيات الخاصة للأهل، كما أجريت مسحات للأبوين لاستكمال الدراسة ومعرفة طريقة انتقال العدوى للطفل. نقلاً عن "سبوتنيك بالعربية".