تراند اليوم : هيفا وهبي نجت من الموت ومعها الممثل المصري

حلّ الممثل المصري صبري فواز ضيفًا على برنامج “It’s Show Time” على قناة “CBC” وتحدث عن دوره مع الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي في مسلسل “أسود فاتح” الذي بدأ عرضه الأول على OSN.

قال خلال الحلقة، إنه نجا من الموت بأعجوبة مع هيفا، وكان لديها Order تصوير في المنطقة التي وقع فيها الإنفجار في مرفأ بيروت، لكن التصوير ألغي في اللحظات الأخيرة.

اقرأ: هيفا وهبي نشرت الحقيقة ومعتصم النهار كيف تصرّف من رأسه؟

Advertisements

وقال إنهما كانا بعيدان عن موقع التفجير لكنهما سمعا الصوت القوي جدًا.

وشكر العناية الإلهية على نجاته مع هيفا في اللحظات الأخيرة، ولو كانا إلى جانب المرفأ لكانا ماتا ومعهما كل فريق التصوير.

اقرأ: هيفا وهبي حافية القدمين وما الغاية؟