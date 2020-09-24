قمر جديد صغير يدور حول الأرض قريبا

قال خبراء وباحثون إن قمرا صغيرا من المرجح أن يدور حول الأرض قريبا وبالتحديد أواخر نوفمبر المقبل.

أكد الدكتور بول تشوداس، مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، أن القمر الصغير والذي يطلقون عليه "2020 SO" سيدخل مدار الأرض ويقترب من 27 ألف ميل.

وأشار إلى أن "القمر الصغير سيبقى في مدار الأرض لمدة عام".

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وأوضح تشوداس، أنه لم يعرف بعد هل الجسم الذي سيدخل مدار الأرض كويكب أم مجرد حطام ونفايات فضائية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأفاد مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، بأن الجسم الفضائي ربما يكون بقايا صاروخ حامل لإحدى مركبات الفضاء التي هبطت على القمر في الستينيات.

وشدد تشوداس على أنه "خلال شهر أو نحو ذلك، سنحصل على مؤشر حول ما إذا كان "2020 SO" هو حقا بقايا صاروخ، فسيكون أقل كثافة بكثير من الكويكب".